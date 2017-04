Accell Group ontvangt niet-bindend voorstel van Pon Holdings

Dinsdag 11 april 2017 13:25 HEERENVEEN, 11 APRIL 2017 -- Anticiperend op marktgeruchten, maakt Accell Group N.V. bekend dat zij een niet-bindend en voorwaardelijk voorstel van Pon Holdings heeft ontvangen om Accell Group samen te voegen met de eigen fietsactiviteiten. Het voorstel van Pon betreft een openbaar bod in contanten op alle uitgegeven en uitstaande aandelen Accell Group tegen een indicatieve biedprijs van EUR 32,72 per aandeel in contanten, inclusief het voorgestelde dividend over 2016 van EUR 0,72.Naar aanleiding van het voorstel voert Accell Group verkennende gesprekken met Pon Holdings. De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Accell Group zijn samen met hun financiële en juridische adviseurs alle aspecten van het voorstel zorgvuldig aan het bestuderen en evalueren. Accell Group zal daarbij rekening houden met de belangen van alle stakeholders.Er kan geen zekerheid worden gegeven dat deze gesprekken zullen leiden tot een transactie.Verdere mededelingen zullen worden gedaan of en wanneer daar aanleiding toe is. Dit is een openbare aankondiging van Accell Group N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014). Deze openbare aankondiging bevat geen bod, of een uitnodiging tot het doen van een bod, voor het kopen of aanbieden van effecten in Accell Group N.V.Over Accell GroupAccell Group richt zich internationaal op de midden- en hogere segmenten van de markt voor fietsen en fietsonderdelen en -accessoires. De onderneming heeft markt leidende posities in Nederland, België, Duitsland, Italië, Frankrijk, Finland, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In Europa is Accell Group marktleider in fietsen, gemeten in omzet. De bekendste merken van Accell Group zijn Haibike (DE), Winora (DE), Batavus (NL), Sparta (NL), Koga (NL), Lapierre (FR), Ghost (DE), Raleigh en Diamondback (UK, US, CA), Tunturi (FI), Atala (IT), Redline (US), Loekie (NL) en XLC (internationaal). Wereldwijd werken er circa 3.000 mensen in achttien landen voor Accell Group en haar dochterondernemingen. Accell Group heeft productievestigingen in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Turkije en China. De producten van Accell Group vinden hun weg naar meer dan zeventig landen. Het hoofdkantoor van de onderneming is gevestigd in Heerenveen. De aandelen Accell Group worden verhandeld op de officiële markt van Euronext Amsterdam en zijn opgenomen in de Amsterdam Smallcap-index (AScX). In 2016 werden circa 1,5 miljoen fietsen verkocht en werd een omzet gerealiseerd van meer dan EUR 1 miljard. www.accell-group.comVoor meer informatie:Accell Group N.V.Rene Takens (CEO), tel: +31 (0)513 638 701Hielke Sybesma (CFO), tel: +31 (0)513 638 702|Website: www.accell-group.com