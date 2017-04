Beursblik: Exane BNP Paribas verhoogt koersdoel Air France-KLM stevig

Dinsdag 11 april 2017 15:10 Koersdoel naar 8,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) Exane BNP Paribas heeft het koersdoel voor Air France-KLM verhoogd van 5,00 naar 8,00 euro met een ongewijzigd Neutraal advies.Volgens de analisten boekte de CEO van de luchtvaarder "significante vooruitgang", wijzend op het kleine maar symbolische akkoord met de pilotenvakbond.De analisten besloten om het advies ongewijzigd te laten, omdat er na de recente koerssprong nog maar weinig ruimte aan de bovenkant bestaat.Het aandeel Air France-KLM noteerde dinsdag op een nagenoeg vlak Damrak 4,3 procent hoger op 7,54 euro.