Lid toezichtraad AFM weg om start onderzoek

Dinsdag 11 april 2017 19:53

AMSTERDAM (ANP) - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) begint een onderzoek naar accountantskantoor PwC vanwege vermeende misstanden bij een dochterbedrijf van de industriële dienstverlener Eriks in Dubai. Daarom treedt Bart Koolstra definitief af als lid van de raad van toezicht van de financiële waakhond. Dat meldde de AFM dinsdag.

Koolstra had zijn taken bij de AFM eerder al tijdelijk neergelegd. Dat deed hij naar aanleiding van mediaberichten over een controledossier van Eriks, waar Koolstra als senior partner van PwC bij betrokken was. NRC publiceerde in februari een artikel over de misstanden, waar PwC in 2010 al over schreef in zijn jaarlijkse accountantsverslag. Eriks is zelf weer een dochter van het grote Nederlandse familieconcern SHV.