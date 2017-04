Elliott dicht bij voorwaarden voor bava AkzoNobel - media

Woensdag 12 april 2017 06:49 Activistische aandeelhouder wil gesprek Akzo-management en bieder PPG afdwingen.(ABM FN-Dow Jones) Elliott Advisors is dicht bij het verkrijgen van afdoende steun voor een buitengewone aandeelhoudersvergadering bij AkzoNobel in het kader van het bod van PPG Industries. Dit schreef persbureau Reuters dinsdag op basis van bronnen.Volgens Reuters wil de activistische aandeelhouder van AkzoNobel via deze weg de druk op het management van de verf- en chemiereus opvoeren om tot onderhandelingen met de Amerikanen aan te gaan over hun intentie AkzoNobel over te nemen.Er is minimaal 10 procent steun van de aandeelhouders van de vennootschap nodig om een bava bijeen te kunnen roepen. Elliott houdt 3 procent en zou via andere partijen aan deze eis voldoen.PPG heeft 22,4 miljard euro voor het Amsterdamse bedrijf over, een bod van 90,00 euro per aandeel.AkzoNobel heeft een aandeelhoudersvergadering gepland op 25 april, voorafgegaan door een strategische update voor investeerders op 19 april. Dan wordt een nieuw strategisch plan en aangepaste financiële doelstellingen gepresenteerd, waarbij ook de voorgenomen afsplitsing van de divisie Specialty Chemicals wordt toegelicht.PPG bracht op 20 maart een verhoogd bod uit van 90,00 euro per aandeel AkzoNobel, inclusief dividend uit, waarop het Nederlandse verf- en chemieconcern wederom niet wilde ingaan. In eerste instantie bood PPG 83,00 euro per aandeel.Het aandeel AkzoNobel sloot dinsdag op rood Damrak 0,6 procent lager op 79,10 euro.