Kamp legt franchiseregels wettelijk vast

Woensdag 12 april 2017 08:11

DEN HAAG (ANP) - De gedragscode voor de franchisesector wordt in een wet verankerd. Dat heeft minister Henk Kamp (Economische Zaken) woensdag bekendgemaakt. De nieuwe wet moet leiden tot een eerlijkere relatie tussen de franchisegevers en -nemers.

Volgens Kamp zijn er in Nederland 30.000 franchisefilialen van zo'n 750 bedrijven, samen goed voor een omzet van 30 miljard euro. ,,De samenwerking tussen franchisenemers en franchisegevers verloopt vaak goed'', aldus de minister. ,,Toch zijn partijen het in de praktijk te vaak oneens over de naleving van gemaakte afspraken. Ook blijkt dat de sector er niet in slaagt om de code op vrijwillige basis toe te passen.''

Door de Nederlandse Franchise Code (NFC) in een wet vast te leggen, gelden straks voor iedereen dezelfde regels, zo benadrukt Kamp. ,,Daarnaast kan bij een onrechtvaardige afwijking een contract worden vernietigd.''