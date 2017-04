Kleine winst voor beurs Amsterdam

Woensdag 12 april 2017 09:21

AMSTERDAM (ANP) - De beurs in Amsterdam is woensdag licht hoger geopend, net als de aandelenmarkten elders in Europa. Op het Damrak staat AkzoNobel in de belangstelling van beleggers, omdat een groep aandeelhouders onder aanvoering van Elliott Advisors af wil van president-commissaris Antony Burgmans.

De AEX-index noteerde kort na aanvang 0,2 procent hoger op 519,59 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 748,09 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,5 procent.

De aandeelhouders willen dat Akzo een buitengewone vergadering houdt over Burgmans. Het bedrijf zal het verzoek in overweging nemen, maar liet weten dat de commissarissen volledig achter Burgmans staan en dat zijn ontslag niet op de agenda wordt gezet. Elliott is erg kritisch over het afwijzen van het overnamebod van het Amerikaanse PPG op Akzo en neemt het Burgmans kwalijk dat hij zelfs niet met PPG in gesprek wil gaan. Het aandeel Akzo ging licht omhoog.