Brandstofprijs drukt winst Delta Air Lines

Woensdag 12 april 2017 13:46

ATLANTA (ANP) - Luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines heeft afgelopen kwartaal fors minder winst gemaakt, vooral door de oplopende brandstofprijs. De Amerikaanse samenwerkingspartner van Air France-KLM had bovendien nog altijd last van overcapaciteit op veel routes, waardoor de ticketprijzen onder druk stonden.

De omzet kwam in het eerste kwartaal, toch al nooit de sterkste periode van het jaar voor luchtvaartmaatschappijen, op 9,1 miljard dollar (8,6 miljard euro). Dat betekent een daling van 1,1 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Met name passagiersvluchten van en naar Azië en Europa brachten fors minder geld in het laatje, al kwam dat ook door een verlaging van het vluchtaanbod.

Onder de streep hield Delta 603 miljoen dollar over. Dat is ruim een derde minder dan een jaar eerder. Topman Ed Bastian sprak desondanks van een ,,solide'' resultaat.