Overnames moeten autonome groei Brill stuwen

Woensdag 12 april 2017 14:09 Duitse regio kent moeilijke start maar wordt in toenemende mate belangrijk.(ABM FN-Dow Jones) Koninklijke Brill wil via standaardisering, kapitaalcontrole en innovatie groeien met behoud van een balans tussen handel en wetenschappelijke verantwoordelijkheid. Dit zei CEO Herman Pabbruwe woensdag tijdens de analistendag van de onderneming.Brill hanteert een strategie waarin het experiment niet wordt geschuwd, met name op het gebied van smart-data, zoals GIS en patroonherkenning. Brill streeft ernaar op het gebied van patroonherkenning een voorhoedespeler te worden.De financiële ambitie ligt op een EBITDA-marge van 15 tot 20 procent, in de afgelopen jaren een moeilijk te handhaven range getuige de EBITDA-marge van 14,0 procent in 2016, een marge van 12,3 procent in 2015 en 12,4 procent in 2014.Voor het rendement op het geïnvesteerd kapitaal mikt Brill op duidelijk meer dan 9 procent. In 2016 kwam dit kengetal uit op 12,9 procent, tegen 10,5 procent in 2015. Brill dankte die verbetering naar eigen zeggen aan een hogere operationele marge en dito omzet.Met de autonome omzetgroei wil Brill iets boven het gemiddelde in de markt zitten. Het dividend moet wat Brill betreft per jaar omhoog, tenzij een bijzondere acquisitie tot een tussentijdse bijsturing dwingt. Over het boekjaar 2016 stelde Brill een dividend voor van 1,32 euro per aandeel, tegen 1,24 euro over 2015 en 1,15 euro over 2014.BeschermingsconstructieOnrust over de beschermingsconstructie van Koninklijke Brill verdween volgens CEO Pabbruwe wat naar de achtergrond, aangezien de Stichting Administratiekantoor zich in het vervolg van stemming onthoudt bij normale omstandigheden. De bestaande beschermingsconstructie bij vijandige overnames blijft wel intact.Eerder tekenden een aantal certificaathouders, waaronder aandeelhouder Jan Niessen, bezwaar aan tegen de opgetuigde beschermingsconstructie van Brill, die certificaathouders feitelijk geen stemrecht zou verlenen.Moeilijke start in DuitslandDe overnames die Brill in 2016 in Duitsland deed, met respectievelijk Ferdinand Schöningh en Wilhelm Fink, kennen volgens topman Pabbruwe een problematische start vanwege de Duitse taal waarin Duitse wetenschappelijk uitgevers publiceren. Op de langere termijn zal het Engels regulier worden.De Duitse regio is voor Brill, op de Verenigde Staten na, volgens de CEO de belangrijkste regio en dat impliceert dat de regio ook een belangrijk gebied is om verdere overnames te doen.De acquisitiepijplijn van Brill in zijn geheel zit volgens topman Pabbruwe wat voller dan voorheen. Overnames staan stevig op de radar, aldus de CEO, toevoegend dat een overname "goed moet passen binnen de portefeuille".De omzet van Brill bedroeg in 2016 32,2 miljoen euro, waarvan 13,4 miljoen afkomstig uit de Verenigde Staten en 12,8 miljoen euro uit West-Europa.Overname SenseKoninklijke Brill maakte woensdag voorbeurs de overname bekend van Sense Publishers, een uitgever uit Dordrecht actief op het gebied van sociale wetenschap. In totaal neemt Brill 1.300 titels over, met een aanwas van 160 nieuwe titels per jaar. De jaarlijkse omzet bedraagt ongeveer 1 miljoen euro en de overname zal volgens Brill nog dit jaar bijdragen aan de winst per aandeel.De opbrengst per medewerker bedraagt volgens CEO Pabbruwe 300.000 euro. Pabbruwe liet weten het volste vertrouwen te hebben in de goede afloop van het boekenonderzoek.Het aandeel Koninklijke Brill noteerde woensdag op een nipt hoger Damrak 0,3 procent in het groen op 32,20 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 12, 2017 08:09 ET (12:09 GMT)