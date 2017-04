PPG: geen afspraken met Akzo-aandeelhouder

Woensdag 12 april 2017 15:23

NEW YORK (ANP) - Verfmaker PPG Industries heeft geenszins afspraken gemaakt of regelingen getroffen met aandeelhouder Elliott Advisors in de overnamestrijd rondom AkzoNobel. Dat stelde het Amerikaanse bedrijf woensdag tegenover persbureau Bloomberg.

Eerder op de dag werd bekend dat een groep aandeelhouders van AkzoNobel, onder aanvoering van Elliott, af wil van de voorzitter van de raad van commissarissen Antony Burgmans omdat die weigert met de Amerikanen in gesprek te gaan. Zij hebben het bedrijf opgeroepen daarvoor een buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen.

Geopperd werd dat PPG het kwade genius zou zijn achter de stappen van Elliott en consorten. PPG benadrukte in de verklaring daar geen rol in te hebben gehad en dat de deur voor onderhandelingen met AkzoNobel blijft openstaan. Daarbij zei het concern dat het liever ziet dat AkzoNobel met PPG praat dan dat het zich over PPG uitlaat.