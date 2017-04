Beursblik: Fitch verlaagt outlook Unilever

Donderdag 13 april 2017 06:56 Outlook naar Negatief.(ABM FN-Dow Jones) Fitch Ratings heeft woensdag de outlook voor Unilever verlaagd van Stabiel naar Negatief met een ongewijzigde kredietrating van A+.De kredietbeoordelaar verlaagde de outlook voor Unilever, aangezien het Brits-Nederlandse levensmiddelenconcern er bij de strategie-update toe besloot om het conservatieve financiële beleid met betrekking tot de beloning van aandeelhouders achter zich te laten. Daarnaast kondigde de onderneming aan mogelijk meer te gaan besteden aan fusies en overnames.Het aangekondigde inkoopprogramma van aandelen ter waarde van 5 miljard euro zorgt voor een hogere leverage, wat niet meer overeenkomt met de huidige kredietrating A+. Desinvesteringen en pogingen de winstgevendheid te verhogen moeten de hoge schuldgraad op termijn weer omlaag brengen.Het aandeel Unilever sloot woensdag op een iets lager Damrak 0,6 procent hoger op 48,29 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 13, 2017 00:56 ET (04:56 GMT)