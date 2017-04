AFM legt mails AkzoNobel aandeelhouder Elliott onder de loep - media

Donderdag 13 april 2017 07:05 Toezichthouder onthoudt zich van verder commentaar.(ABM FN-Dow Jones) De Autoriteit Financiële Markten start een onderzoek naar het e-mailverkeer van AkzoNobel-aandeelhouder Elliott Advisors. Dit schreef Het Financieel Dagblad donderdag.De AFM onthoudt zich in de krant van ieder commentaar op de studie, maar het FD haalde een anonieme jurist van naam aan die meldde dat AkzoNobel alle reden heeft om de AFM te consulteren."Juridisch is er sprake van een overtreding als partijen in deze kwesties samen optrekken. 'Acting in concert' heet zoiets. Daarnaast is er het verbod op het delen van koersgevoelige informatie, het zogenoemde tipverbod", aldus de jurist, die de e-mail een 'smoking gun' noemde en zelf aan geen enkele van de betrokken partijen gelieerd is.Elliott wees woensdag de bezwaren van AkzoNobel van de hand. De belegger zegt dat algemeen bekend is dat Elliott, net als andere grote aandeelhouders van AkzoNobel, in contact staat met PPG en zich aan alle SHYregels houdt.PPG ziet evenmin een probleem in het contact met Elliott. Het Amerikaanse bedrijf stelt dat het noch voorafgaand aan zijn bod op AkzoNobel op 2 maart 2017, noch voorafgaand aan zijn verhoogde bod op 22 maart, met aandeelhouders van AkzoNobel contact heeft gehad over de overnameplannen. "Er zijn geen afspraken tussen PPG en Elliott", aldus PPG.Het aandeel AkzoNobel sloot woensdag op een rood Damrak 0,7 procent lager op 78,54 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 13, 2017 01:05 ET (05:05 GMT)