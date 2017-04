NN Group benoemt management voor nieuwe combinatie Nederlandse bedrijf

Donderdag 13 april 2017 08:37 Integratieproces NN Group en Delta Lloyd van start.(ABM FN-Dow Jones) NN Group heeft het management benoemd voor het gecombineerde Nederlandse bedrijf, nadat de overname met Delta Lloyd op 12 april werd afgerond. Dit meldde de Nederlandse verzekeraar donderdag voorbeurs.NN Group kondigt aan nu met het integratieproces te beginnen. De bedrijfsstrategie voor de toekomst volgt later dit jaar, meldde NN.Michel van Elk is benoemd tot CEO van de divisie Leven, Leon van Riet wordt aangesteld als CEO van bedrijfsonderdeel Schade & Inkomen en is tevens verantwoordelijk voor de ABN AMRO joint venture en Erik Muetstege wordt CEO van de bankdivisie. De drie bestuurders zullen rapporteren aan David Knibbe, CEO Nationale-Nederlanden en CEO Delta Lloyd.Daarnaast worden er vier directeuren benoemd, die verantwoordelijk zijn voor de samenvoeging van de afdelingen van de twee levenbedrijven en bankactiviteiten. Zij rapporteren aan de desbetreffende CEO's.Het aandeel NN Group sloot woensdag op een rood Damrak fractioneel lager op 29,33 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 13, 2017 02:37 ET (06:37 GMT)