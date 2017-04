Update: stiptheidsacties in distributiecentrum Albert Heijn

Donderdag 13 april 2017 10:01 Vakbonden eisen hogere loonstijging.(ABM FN-Dow Jones) De werknemers van het distributiecentrum van Albert Heijn in Pijnacker starten donderdagochtend met stiptheidsacties om hun looneisen kracht bij te zetten. Dat meldde vakbond FNV Handel donderdagochtend.Vrijdag haken de medewerkers van de andere distributiecentra van de Nederlandse supermarktketen van Ahold Delhaize in de aanloop naar het paasweekeinde bij de acties aan, aldus de vakbond. Een woordvoerster van Albert Heijn kon donderdagochtend desgevraagd nog geen inschatting maken van de impact van de acties.Volgens FNV willen de circa 4.500 werknemers in de distributiecentra dat AH met betere cao-voorstellen komt. De vakbond vindt het loonbod van 1,5 procent aan groei te laag, merkte op dat Albert Heijn wil korten op de goedkoopste salarisschaal en mikt verder op meer vaste banen en minder flexmedewerkers. Sinds dinsdag wordt er om dezelfde reden al gestaakt bij de distributiecentra van concurrent Jumbo.De huidige CAO voor de medewerkers van de AH distributiecentra loopt op 14 april af. Albert Heijn biedt een nieuwe CAO met een looptijd van twee jaar met twee maal 1,5 procent loonsverhoging en extra seniorendagen. Daarnaast krijgen de vaste medewerkers de keuze om een jaar eerder te stoppen met werken in nachtdiensten, of doorwerken in nachtdiensten met een extra toeslag.Op een rood Damrak noteerde het aandeel Ahold Delhaize donderdagochtend 0,3 procent hoger op 19,22 euro.Updfate: om informatie en reactie Albert Heijn toe te voegen.Door: ABM Financial News.