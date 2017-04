Update: Boskalis bestelt megacutter bij IHC Merwede

Donderdag 13 april 2017 12:52 Bestelling van 170 miljoen euro.(ABM FN-Dow Jones) Boskalis heeft een nieuwe zelfvarende megacutter besteld mij IHC Merwede. Dit meldde Boskalis donderdag.Het is de tweede megacutter die het concern bij IHC heeft besteld. Het eerste schip, de 'Helios', wordt momenteel afgebouwd en zal later dit jaar in gebruik worden genomen.Het nieuwe schip krijgt, net als de Helios, een geïnstalleerd vermogen van 23.700 kW, een totaal pompvermogen van 15.600 kW en een maximaal cuttervermogen van 7.000 kW en zal naar verwachting in de loop van 2020 opgeleverd worden.De contractsom voor zowel de Helios als zijn opvolger is 170 miljoen euro, liet een woordvoerder van Boskalis aan ABM Financial News weten.Het aandeel Boskalis noteerde op een rood Damrak 0,7 procent lager op 32,90 euro.Update: om financiële details toe te voegen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 13, 2017 06:52 ET (10:52 GMT)