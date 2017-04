Fagron straalt op beurs Amsterdam

Donderdag 13 april 2017 15:56

AMSTERDAM (AFN) - Apothekerstoeleverancier Fagron was donderdag de absolute uitblinker op een roodgekleurde aandelenbeurs in Amsterdam. Ook de aandelenmarkten elders in Europa toonden koersverliezen. Beleggers deden een stapje terug in aanloop naar het lange paasweekeinde.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde halverwege de middaghandel 0,5 procent in de min op 515,47 punten. De MidKap zakte 0,2 procent naar 746,74 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,6 procent. Op Goede Vrijdag blijven de beurzen in Europa dicht, net als op maandag tweede paasdag.

Fagron werd bij de kleinere fondsen op het Damrak ruim 11 procent meer waard, na een update over het eerste kwartaal. Daarin meldde het bedrijf onder meer een stabilisering van de inkomsten in de Verenigde Staten, na een lange periode van krimp. Fagron sprak van een duidelijke kentering van de lange tijd van zeer negatieve ontwikkelingen op de Amerikaanse markt.

Air France-KLM

In de MidKap viel Air France-KLM op met een koersverlies van 4,4 procent. Aandeelhouder Infinite Miles heeft zijn belang van 3,4 procent in de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie van de hand gedaan. Infinite Miles stapte ook uit Lufthansa, dat in Frankfurt meer dan 3 procent aan beurswaarde inleverde.

In de AEX waren Ahold Delhaize en AkzoNobel de enige winnaars, met plussen van 0,6 en 1,1 procent. In de strijd om AkzoNobel dreigt aandeelhouder Elliott Advisors naar de Ondernemingskamer te stappen om het geëiste vertrek van president-commissaris Antony Burgmans op de agenda van een buitengewone aandeelhoudersvergadering te krijgen.

Euro

Aandelen van Europese banken hoorden bij de grotere verliezers. ABN AMRO sloot de rij in de AEX met een min van 1,7 procent. In Parijs leverden BNP Paribas, Société Générale en Crédit Agricole tot 2,6 procent in. Deutsche Bank werd in Frankfurt bijna 1 procent minder waard, Commerzbank ging 1,7 procent onderuit.

De euro was 1,0614 dollar waard, tegen 1,0620 dollar bij het slot van de Europese beurzen op woensdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 53,19 dollar. Brent werd 0,1 procent duurder bij 55,91 dollar per vat.