Groothandelsgebouwen ontvangt overnamebod

Donderdag 13 april 2017 17:39 Onbekende partij biedt 54,00 euro per aandeel.(ABM FN-Dow Jones) Groothandelsgebouwen heeft een indicatief overnamebod ontvangen van 54,00 euro per aandeel. Dit bleek donderdag uit de kwartaalupdate van de eigenaar van het Rotterdamse Groothandelsgebouw.Het concern maakte de naam van de biedende partij niet bekend, maar zei dat deze een goede financiële draagkracht heeft. De geïnteresseerde koper is momenteel bezig met een boekenonderzoek. Groothandelsgebouwen liet weten dat het nog onzeker of de gesprekken tot een daadwerkelijk bod zullen leiden. Aandeelhouders die meer dan 3 procent in bezit hebben, hebben al aangegeven hun stukken aan te willen bieden.De huuropbrengsten van het Groothandelsgebouw stegen in het eerste kwartaal van 2017 ten opzichte van de eerste drie maanden van 2016 met 9,7 procent tot 3,26 miljoen euro, omdat zowel de bezettingsgraad als de parkeeropbrengsten toenamen. De bezettingsgraad bedroeg eind maart 81,9 procent. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2016 was dit nog 71,3 procent. Eind 2016 was dit opgelopen naar 80,3 procent. Aan het einde van april vertrekt evenwel een huurder, wat een negatieve impact zal hebben op de bezettingsgraad van 3 procent, waarschuwde het vastgoedfonds.OutlookDe eerder afgegeven verwachtingen voor heel 2017 werden gehandhaafd. Groothandelsgebouwen zei bij de bekendmaking van de resultaten over 2016 voor dit jaar te verwachten dat de huuropbrengsten zullen groeien en de bezetting van het Rotterdamse gebouw zal oplopen.In 2016 stegen de huuropbrengsten van 12,5 miljoen naar 13,0 miljoen euro. De bezettingsgraad steeg van 71,2 procent in 2015 naar 80,3 procent.Op een rode beurs noteerde het aandeel Groothandelsgebouwen donderdag onveranderd op 52,00 euro.