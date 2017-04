Aandeelhouders keuren jaarrekening SBM Offshore goed

Donderdag 13 april 2017 18:48 Dividend vastgesteld op 0,23 dollar.(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van SBM Offshore hebben tijdens de jaarvergadering ingestemd met alle agendapunten en de jaarrekening van 2016 goedgekeurd. Dat maakte het bedrijf donderdag bekend.De aandeelhouders gingen akkoord met het dividendvoorstel van 0,23 dollar per aandeel over 2016. Het dividend zal worden uitgekeerd in euro's, ter waarde van 21,6 eurocent. Beleggers kunnen het dividend ook herinvesteren.Op een rood Damrak sloot het aandeel SBM Offshore donderdag 0,6 procent lager.