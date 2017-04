Beursblik: Fitch verhoogt outlook ArcelorMittal

Donderdag 13 april 2017 21:56 Outlook staalbedrijf naar stabiel.(ABM FN-Dow Jones) Fitch Ratings heeft donderdag de outlook voor ArcelorMittal verhoogd van negatief naar stabiel, terwijl de rating bleef staan op BB+.Volgens de analisten heeft ArcelorMittal meer mogelijkheden om zijn schulden te verlagen ten opzichte van een jaar terug, omdat de omstandigheden in de wereldwijde staalmarkten zijn verbeterd. Ook de schuldenverlaging van de staalonderneming vorig jaar, door een emissie en het verkopen van bezittingen weegt mee in het oordeel van de marktvorsers.Fitch verwacht nu dat ArcelorMittal het merendeel van zijn vrije kasstromen zal gebruiken om dit jaar en in 2018 ongeveer 1 miljard aan schulden af te lossen.Het aandeel ArcelorMittal sloot donderdag op een rood Damrak 0,1 procent lager.