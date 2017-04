Winkelomzet blijft groeien

Vrijdag 14 april 2017 06:51

DEN HAAG (ANP) - De omzet van winkels is in februari voor de tiende achtereenvolgende maand gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag heeft gepubliceerd.

De omzet in de detailhandel lag 4 procent hoger dan in februari 2016. Daarbij werden 1,5 procent meer goederen verkocht dan een jaar eerder. Zowel verkopers van voedingsmiddelen als winkels in de non-foodsector realiseerden een hogere omzet, waarbij de groei in non-food afzwakte ten opzichte van de eerste maand van 2017. Online stegen de opbrengsten met 13 procent.