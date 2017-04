Actiedreiging bij Tata Steel in IJmuiden

Vrijdag 14 april 2017 09:55

IJMUIDEN (ANP) - Medewerkers van Tata Steel in IJmuiden gaan mogelijk actie voeren voor betere arbeidsvoorwaarden. Vakbond FNV maakte vrijdag bekend dat onderhandelingen over een nieuwe cao zijn stukgelopen, en dat leden bereid zijn actie te voeren als Tata niet over de brug komt.

Een van de eisen die de FNV tijdens de onderhandelingen op tafel legde was het zogeheten generatiepact, waarbij ouderen korter gaan werken zodat jongeren een vaste baan kunnen krijgen. Volgens FNV hebben ruim 2000 werknemers een petitie getekend dat het werken op oudere leeftijd niet vol te houden is. Ook op andere onderwerpen en uiteindelijk op het loonbod is Tata Steel volgens de bond niet ingegaan.

Eind april komt FNV met een finaal eindbod voor Tata.