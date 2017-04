Europese beurzen dicht op tweede paasdag

Maandag 17 april 2017 08:48

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurzen in Europa blijven op tweede paasdag dicht. Op Wall Street wordt later op de dag wel gehandeld, en ook in Azië waren de meeste beurzen maandag open.

Ook vorige week vrijdag werd er niet gehandeld in Europa. Toen waren op Goede Vrijdag de beurzen in de Verenigde Staten ook gesloten. Donderdag eindigde de Amsterdamse AEX-index 0,4 procent in de min op 515,77 punten. De MidKap sloot onveranderd op 748,32 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,6 procent. In New York leverden de hoofdgraadmeters tot 0,7 procent in.

Beleggers op het Damrak krijgen in de verkorte handelsweek wel een stroom kwartaalcijfers te verwerken. Het zwaartepunt ligt op woensdag, met onder meer de hoofdfondsen ASML, Heineken, RELX, Vopak en AkzoNobel. AkzoNobel presenteert dan ook zijn plannen voor de verzelfstandiging van zijn chemietak, waarmee het aandeelhouders wil overtuigen van zijn aantrekkelijkheid als zelfstandig bedrijf in plaats van als overnameprooi van PPG Industries.

Donderdag opent zwaargewicht Unilever de boeken, vrijdag volgt onder meer Philips Lighting.

De euro was maandagochtend 1,0619 dollar waard, tegen 1,0633 dollar bij het slot van de Europese beurzen op donderdag.