Klantenaanwas Netflix stelt teleur

Maandag 17 april 2017 22:32

LOS GATOS (ANP) - Netflix heeft in de eerste drie maanden van het jaar minder nieuwe abonnees geworven dan werd verwacht. De Amerikaanse aanbieder van internettelevisie moest het doen zonder een écht groot nieuw kijkcijferkanon, zoals de populaire serie House of Cards.

Het aantal abonnees groeide internationaal met een kleine 5 miljoen, waar volgers van het bedrijf rekenden op bijna 5,5 miljoen nieuwe klanten. Netflix verwacht in het tweede kwartaal echter juist meer nieuwe abonnees dan waar analisten gemiddeld van uitgingen. Dan komt het bedrijf onder meer met nieuwe seizoenen van House of Cards en Orange is the New Black.

Netflix steekt veel geld in de productie van nieuwe series en films. In het eerste kwartaal werd echter een recordwinst van 178 miljoen dollar behaald, tegenover 27 miljoen dollar een jaar eerder. De omzet steeg van een kleine 2 miljard dollar naar 2,6 miljard dollar.