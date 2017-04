Corbion kondigt aandeleninkoopprogramma aan

Dinsdag 18 april 2017 07:29 Programma heeft waarde van 25 miljoen euro.(ABM FN-Dow Jones) Corbion voert dit jaar een aandeleninkoopprogramma uit ter waarde van 25 miljoen euro. Dit maakte het bedrijf dinsdag voorbeurs bekend.Het inkoopprogramma start vandaag en loopt tot uiterlijk 31 december 2017. De eigen aandelen die worden ingekocht, zullen ten hoogste 10 procent van het momenteel uitstaande aandelenkapitaal bedragen, met een maximum van 25 miljoen euro.Het maximale aantal aandelen dat op een dag wordt ingekocht, zal niet meer bedragen dan 25 procent van het gemiddelde handelsvolume op dagbasis op de gereguleerde markt waar de aandelen worden ingekocht. Daarbij wordt het gemiddelde genomen van de laatste twintig handelsdagen voor de dag van inkoop.Op 12 mei vorig jaar heeft de jaarvergadering de raad van bestuur van Corbion gemachtigd tot het inkopen van eigen aandelen tot maximaal 10 procent van het uitgegeven aandelenkapitaal gedurende een periode van 18 maanden. Een verzoek tot verlenging van deze machtiging zal worden ingediend tijdens de aandeelhoudersvergadering van 15 mei 2017.Corbion zal de markten wekelijks informeren over de voortgang van het aandeleninkoopprogramma.Het aandeel Corbion sloot donderdag op een rode beurs 0,2 procent hoger op 25,72 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 18, 2017 01:29 ET (05:29 GMT)