Beursblik: KBC Securities verlaagt koersdoel Vopak

Dinsdag 18 april 2017 09:13 Koersdoel naar 40,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft dinsdag, in aanloop naar de kwartaalcijfers, het koersdoel voor Vopak verlaagd van 42,00 naar 40,00 euro met een ongewijzigd Houden advies.Analist Dirk Verbiesen verlaagde de taxaties voor Vopak voor zowel dit als volgend jaar. De marktvorser gaat inmiddels uit van een minder gunstige kostenbasis in combinatie met een "wat lagere" bezettingsgraad. Verbiesen wees er op dat het tankopslagbedrijf in het vierde kwartaal van 2016 slechter presteerde dan voorzien.Vopak mikt voor dit jaar op een bezettingsgraad van minimaal 90 procent en verwacht dat het bedrijfsresultaat (EBITDA) exclusief eenmalige posten in 2017 het resultaat van 2016 niet zal overtreffen. Verbiesen rekent op een bedrijfsresultaat van 797 miljoen euro dit jaar en 814 miljoen euro volgend jaar. In een eerdere raming ging de analist nog uit van respectievelijk 822 miljoen en 831 miljoen euro.Verbiesen zei zich comfortabel te voelen met een Houden advies, bij gebrek aan significante winstaanjagers in de komende jaren.Voor het eerste kwartaal van 2017 denkt de analist dat Vopak een bedrijfsresultaat van 199,4 miljoen euro wist te realiseren. Daarmee is Verbiesen licht pessimistischer dan de consensus van 200,9 miljoen euro.Vopak maakt de cijfers over het eerste kwartaal woensdag voorbeurs bekend. Het aandeel sloot donderdag 0,3 procent lager op 42,27 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 18, 2017 03:13 ET (07:13 GMT)