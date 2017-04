Grondstofbedrijven hard omlaag op beurzen

Dinsdag 18 april 2017 11:52

AMSTERDAM (ANP) - De Europese aandelenmarkten gingen dinsdag na het lange paasweekeinde flink omlaag. De beurshandel stond onder druk door stevige koersdalingen van grondstofgerelateerde bedrijven na een scherpe prijsdaling van ijzererts. Staalconcern ArcelorMittal kelderde daardoor op het Damrak.

De Amsterdamse AEX-index noteerde richting het middaguur 1 procent lager op 510,77 punten. De MidKap zakte 0,8 procent tot 742,60 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs tekenden verliezen op van 0,6 tot 1,2 procent.

ArcelorMittal was veruit de grootste verliezer in de AEX met een min van 5,8 procent. Roestvrijstaalbedrijf Aperam ging 2,2 procent onderuit in de MidKap. Bij de kleinere fondsen in Amsterdam was metalenspecialist AMG een negatieve uitschieter met een min van bijna 4 procent.

ThyssenKrupp

De Duitse staalbedrijven ThyssenKrupp en Salzgitter doken tot 2,2 procent in het rood in Frankfurt. In Londen incasseerden mijnbouwers als BHP Billiton, Rio Tinto, Glencore en Anglo American verliezen tot 3,2 procent.

Galapagos blonk juist uit bij de hoofdfondsen op Beursplein 5 met een koerswinst van 3,2 procent. Het biotechnologiebedrijf heeft met een aandelenverkoop in de VS 338 miljoen dollar opgehaald. Daarmee wist Galapagos meer te cashen dan was voorzien. De onderneming kondigde in eerste instantie aan 275 miljoen dollar op te willen halen met de verkoop.

MidKap

In de MidKap was de bottelaar van sappen en frisdranken Refresco een winnaar met een plus van bijna 3 procent. Naar verluidt overweegt de Franse investeerder PAI Partners een hoger overnamebod te doen op Refresco, nadat een eerder bod van 1,4 miljard euro was afgewezen door het Rotterdamse bedrijf. Het nieuwe bod zou volgens bronnen ruim 1,6 miljard euro waard zijn.

Bij de kleinere fondsen sprong de producent van elektronische componenten Neways 4,2 procent omhoog. Het bedrijf zag de orderinstroom in het eerste kwartaal flink groeien.

De euro noteerde 1,0657 dollar. Bij het slot op Wall Street op maandag was de euro 1,0640 dollar waard. De prijs van Amerikaanse olie zakte 0,7 procent tot 52,31 dollar per vat. De Brentprijs daalde 0,7 procent tot 54,97 dollar per vat.