Aandeelhouders PostNL keuren dividend goed

Dinsdag 18 april 2017 21:17 Benoeming en herbenoeming commissarissen ook goedgekeurd.(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van PostNL hebben tijdens de jaarlijkse vergadering ingestemd met het dividend voorstel. Dit maakte het postbedrijf dinsdag bekend.Dit houdt in dat aandeelhouders van PostNL per aandeel 0,12 euro krijgen toebedeeld over 2016. Het aandeel PostNL handelt vanaf 20 april ex dividend.Bovendien hebben aandeelhouders ingestemd met de benoeming van Eelco Blok tot de raad van commissarissen en zijn ook de herbenoemingen van Agnes Jongerius en Marc Engel goedgekeurd.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 18, 2017 15:17 ET (19:17 GMT)