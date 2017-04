Core Lab stelt kwartaaldividend vast

Woensdag 19 april 2017 06:17 Per aandeel 0,55 dollar in contanten.(ABM FN-Dow Jones) Core Laboratories zal in het tweede kwartaal van 2017 een dividend van 0,55 dollar per aandeel in contanten uitkeren. Dit maakte het Amerikaanse bedrijf met een notering op het Damrak dinsdag nabeurs bekend.Het dividend wordt op dinsdag 23 mei 2017 betaalbaar gesteld.Over 2017 zullen aandeelhouders een totaaldividend van 2,20 dollar per aandeel ontvangen, indien Core Lab het huidige dividendbeleid handhaaft.Het aandeel Core Laboratories sloot dinsdag in de reguliere handel 1,2 procent lager op 115,47 dollar. In de elektronische handel nabeurs steeg het aandeel 0,6 procent.