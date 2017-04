Resultaten TomTom conform verwachting onder druk

Woensdag 19 april 2017 08:04 Outlook voor heel 2017 herhaald door navigatiespecialist.(ABM FN-Dow Jones) TomTom heeft in het eerste kwartaal van 2017 conform verwachting een lagere omzet geboekt, wat ondanks een verbetering van de brutomarge resulteerde in rode cijfers. Dit bleek uit de cijfers die het navigatiebedrijf woensdag voorbeurs presenteerde.TomTom behaalde afgelopen kwartaal een omzet van 213 miljoen euro, waar analisten hadden gerekend op 210 miljoen euro. Daarmee lagen de verkopen wel circa 4 miljoen euro lager dan in dezelfde periode een jaar eerder.Aan de omzet droeg de consumententak 98,0 miljoen euro bij, een afname van 16 procent op jaarbasis. De daling was nog een miljoen euro sterker dan analisten hadden voorzien. De tak Automotive & Licensing zag de omzet met 17 procent stijgen naar 74 miljoen euro, terwijl bij Telematics de omzet met 10 procent toenam tot 41 miljoen euro. Analisten hadden voor deze twee takken gerekend op respectievelijk 71 en 41 miljoen euro.Medio november 2016 zei CEO Harold Goddijn op een stevige omzetgroei te rekenen in de komende jaren voor de divisies Telematics, Automotive en Licenties, die de dalende verkoop van PND's, de fysieke navigatiekastjes, zal moeten opvangen."We voorzien voor onze Telematics, Automotive en Licenties een gecombineerde samengestelde omzetgroei van ongeveer 15 procent tussen 2015 en 2020", aldus TomTom. Concrete verwachtingen voor de consumententak gaf de navigatiespecialist niet af.Woensdag voegde TomTom toe voor dit jaar op een groei van meer dan 10 procent te rekenen voor Telematics en Automotive & Licenties. Daarmee zit de onderneming naar eigen zeggen op schema voor de eerder afgegeven groeidoelstelling tot 2020.De brutomarge van TomTom verbeterde in de eerste drie maanden van dit jaar op jaarbasis van 57 naar 62 procent, een procentpunt meer dan de consensus. Over heel 2016 bedroeg de marge 57 procent.Ondanks de verbeterde brutomarge resteerde er onder aan de streep een nettoverlies van 4,6 miljoen euro, tegen een winst van 4,8 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.Het verlies kwam voor analisten evenwel niet als een verrassing.De aangepaste winst van TomTom lag op 7,0 miljoen euro, 11 procent minder dan vorig jaar, en per aandeel restte er een winst van 0,03 euro, in lijn met de consensus.De netto kaspositie van TomTom bedroeg eind maart 79 miljoen euro, tegenover 50 miljoen euro vorig jaar.Analisten van Barclays gaven voorafgaand aan de cijfers al aan dat beleggers niet al te veel waarde moeten hechten aan de cijfers over het "normaal gesproken seizoensgebonden zwakke" eerste kwartaal. "Het kwartaal geeft waarschijnlijk geen goed beeld over hoe het jaar verloopt."OutlookTomTom herhaalde de outlook voor heel 2017. De navigatiespecialist rekent op een omzet van 925 miljoen tot 950 miljoen euro. Dit zou een aangepaste winst per aandeel van ongeveer 0,25 euro moeten opleveren.Analisten voorzagen voorafgaand aan de cijfers over het eerste kwartaal gemiddeld een omzet van 939 miljoen euro over 2017 met een aangepaste winst per aandeel van 0,24 euro.Verder zei TomTom dit jaar een "bescheiden" stijging van de investeringen te voorzien.Op een rood Damrak daalde het aandeel TomTom dinsdag 2,1 procent naar 8,67 euro.