AEX opent hoger na cijferregen

Woensdag 19 april 2017 09:16

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index in Amsterdam is woensdag met een kleine plus geopend. Beleggers op het Damrak verwerkten een grote hoeveelheid kwartaalcijfers van hoofdfondsen zoals AkzoNobel, ASML, Heineken en Vopak. Met name verfproducent Akzo staat in de belangstelling, omdat het concern toekomstplannen presenteerde voor de speciaalchemietak.

De AEX noteerde kort na opening 0,3 procent hoger op 511,35 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 744,64 punten. Parijs en Frankfurt stegen tot 0,2 procent, Londen daalde 0,1 procent.

Akzo wil de chemietak binnen twaalf maanden afsplitsen via een verkoop of beursgang en de opbrengst grotendeels aan de aandeelhouders uitkeren. Het bedrijf meldde verder dat de omzet en het bedrijfsresultaat zijn gestegen in de eerste drie maanden van het jaar. Het aandeel Akzo was vlak.

Chipmachinefabrikant ASML (plus 1,6 procent) heeft naar eigen zeggen in het eerste kwartaal beter gepresteerd dan het zelf had verwacht. Het bedrijf profiteerde van een verrassend sterke vraag naar zijn productiemachines vanuit alle sectoren van de chipindustrie. ASML is positief gestemd over de marktomstandigheden heel dit jaar.