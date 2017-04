Beursblik: Commerzbank verhoogt koersdoel ASML

Woensdag 19 april 2017 12:47 Koersdoel naar 115,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) Commerzbank heeft woensdag het koersdoel voor ASML verhoogd van 105,00 naar 115,00 euro met een onveranderd Houden advies, nadat de Veldhovense toeleverancier van de halfgeleidersector voorbeurs met een kwartaalupdate kwam.ASML leverde afgelopen kwartaal 44 machines af, terwijl Commerzbank op slechts 37 had gerekend. Dit was volgens de analisten te danken aan een beter dan voorziene vraag vanuit Foundry en Memory voor klassieke DUV-systemen. Dit leverde een omzet op van 1.944 miljoen euro, 100 miljoen euro meer dan waarop de Duitse bank had gerekend. Het bedrijfsresultaat (EBIT) lag met 534 miljoen euro 14 procent hoger dan de taxatie van Commerzbank. Naast een meevallende omzet realiseerde ASML ook een brutomarge van 47,6 procent, 0,6 procentpunt meer dan voorzien.Ook de orderinstroom bij ASML kon op de goedkeuring van Commerzbank rekenen. Waar de analisten vooraf uitgingen van een orderportefeuille van 4,28 miljard euro, werd dit 4,51 miljard euro.Voor het tweede kwartaal mikt ASML op een omzet van 1,9 miljard tot 2,0 miljard euro met een brutomarge van 43 tot 44 procent. Aan de omzet draagt de nieuwe technologie Extreme Ultraviolet circa 200 miljoen euro bij. Commerzbank dacht dat de toeleverancier een omzet van 1,9 miljard euro zou prognosticeren. Daarbij liet ASML zich volgens de analisten ook optimistischer uit over de ontwikkeling van Memory dit jaar. Waar eerder nog werd gerekend op een vlakke ontwikkeling, denkt ASML nu dat er een significante groei moet kunnen worden behaald. Voor Logic rekenen de Veldhovenaren nog wel altijd op een vlakke ontwikkeling. Op basis van de betere outlook voor het tweede kwartaal en 2017 trokken de analisten van de Duitse bank hun raming voor de EBIT met 6 procent op.Op een groene beurs steeg het aandeel ASML woensdag 1,4 procent naar 123,95 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 19, 2017 06:47 ET (10:47 GMT)