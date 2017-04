Beursblik: Deutsche Bank verhoogt koersdoel voor AkzoNobel

Donderdag 20 april 2017 07:55 Koersdoel naar 89,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor AkzoNobel verhoogd van 87,00 naar 89,00 euro met een ongewijzigd koopadvies.Analist Martin Dunwoodie merkte op dat bij het bereiken van de nieuwe financiële doelstellingen en een succesvolle verkoop van Specialty Chemicals het aandeel mogelijk een waarde van circa 100 euro kan bereiken. Ook houdt de marktvorser nog altijd rekening met een overnamescenario door PPG Industries.De analist was goed te spreken over de kwartaalresultaten van AkzoNobel, met een operationeel bedrijfsresultaat (EBIT) dat boven verwachting uitkwam. Dunwoodie heeft, mede op basis van de outlook, de taxaties voor de winst per aandeel in de jaren tot en met 2019 verhoogd.Ondanks aanwezige risico's, zoals de terugtrekking door PPG Industries en een afnemende economische groei, ziet de marktvorser opwaarts potentieel in het aandeel.Op een groen Damrak sloot het aandeel AkzoNobel woensdag 0,3 procent hoger op 78,53 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 20, 2017 01:55 ET (05:55 GMT)