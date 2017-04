Hogere omzet Sligro Food Group

Donderdag 20 april 2017 07:59 Omzetstijging vooral dankzij acquisities bij Food Service.(ABM FN-Dow Jones) Sligro Food Group heeft de omzet in het eerste kwartaal zien stijgen, vooral dankzij de bijdrage van acquisities in de groothandelsdivisie Foodservice, maar de omzet van de supermarktdivisie Food Retail stond wederom onder druk. Dit bleek donderdag uit de kwartaalupdate van het concern uit Veghel.De totale omzet steeg in het eerste kwartaal met 5,8 procent van 633 miljoen naar 669 miljoen euro. Zonder de bijdragen van overnames nam de omzet met 2,5 procent toe. Sligro wees erop dat vorig jaar het paasweekeinde in het eerste kwartaal viel en dit jaar in het tweede kwartaal.De kwartaalomzet van Foodservice met de Sligro groothandel steeg met 8,6 procent naar 466 miljoen euro. Exclusief het effect van acquisities nam de omzet toe met 3,8 procent.Bij Foodretail, met de Emté supermarkten, daalde de omzet met 0,2 procent tot 203 miljoen euro. De identieke consumentenomzet in vergelijkbare winkels nam af met 1,2 procent."De winkels onder EMTÉ 3.0 tonen een betere omzet-ontwikkeling dan de winkels onder het 2.0 format, maar blijven nog achter bij onze verwachtingen. In het tweede kwartaal zullen wij de ontwikkelingen bij Food Retail evalueren en daar bij de halfjaarcijfers nader over berichten", meldde het concern in de toelichting op de omzetcijfers.Sligro onthoudt zich als gebruikelijk van een concrete voorspelling van de halfjaarresultaten, die op 20 juli zullen worden gerapporteerd.Op een groen Damrak sloot het aandeel Sligro Food Group woensdag 0,2 procent lager op 34,99 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 20, 2017 01:59 ET (05:59 GMT)