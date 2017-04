Update: DPA Group houdt last van DBA-wet

Donderdag 20 april 2017 09:34 Omzet en nettowinst omlaag in eerste kwartaal.(ABM FN-Dow Jones) DPA Group heeft de omzet en de nettowinst in het eerste kwartaal van 2017 onder druk zien komen te staan, waarbij de Wet DBA een negatieve rol speelde. Dit maakte de detacheerder donderdag voorbeurs bekend.De omzet over de eerste drie maanden daalde op jaarbasis van 33,2 miljoen naar 31,1 miljoen euro. DPA schreef deze afname voor een belangrijk deel toe aan de Wet DBA, waardoor een daling van de omzet uit de bemiddeling van zelfstandige professionals optrad van 37 procent in het eerste kwartaal."We hebben aan het begin van 2016 door de komst van de Wet DBA besloten het aandeel zzp-ers terug te brengen", aldus CEO Eric Winter donderdag tegen ABM Financial News. "Net als Brunel wilden we ons aan de wet houden. In aanloop naar de verkiezingen zagen we een kentering optreden en werd door de verantwoordelijke staatssecretaris Eric Wiebes aangegeven dat alleen gelet werd op kwaadwillenden. Met andere woorden, met de strikte handhaving van de Wet DBA viel het wel mee en daar zijn we na onze maatregelen behoorlijk ontstemd over", aldus Winter.Winter illustreerde het effect van een afname van zelfstandig professionals aan de hand van twee parameters, namelijk omzet en marge, waarbij zzp-ers goed zijn voor een hogere omzet, maar ook een lagere marge.In het eerste kwartaal van 2017 is 11 procent van de bij opdrachtgevers gewerkte uren ingevuld door zelfstandige professionals via DPA. Dit was in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar 16 procent.De omzet uit zelfstandig professionals daalde 70 procent, of een omzetverlies van 4,1 miljoen euro en een margedaling van 700.000 euro. In het eerste kwartaal van 2016 kon DPA nog 188 zap-ers bemiddelen. Daar bleven er aan het eind van het eerste kwartaal 106 van over.Autonoom steeg het aantal FTE's met 4,0 procent en ook de omzet hieruit liep op jaarbasis met dit percentage op autonome basis op. Zonder de overnames van PeopleGroup en het verkochte DPA CreditForce daalde de omzet autonoom 8,9 procent.De brutowinst van het bedrijf uit Amsterdam daalde in de verslagperiode van 8,8 miljoen naar 8,7 miljoen euro, terwijl de brutomarge juist steeg van 26,5 naar 27,9 procent.Het bedrijfsresultaat (EBITDA) zakte met 100.000 euro naar 3,0 miljoen euro en een daling van die omvang tekende zich ook af bij nettowinst, die uitkwam op 1,1 miljoen euro.OutlookDPA gaf donderdag geen outlook af, maar Winter legde het accent op autonome groei. "We zien de concurrentie eigenlijk niet anders doen en we schuwen daarbij een negatief effect op de winstgevendheid niet. We hebben er de schaalgrootte voor, terwijl acquisities inmiddels stevig zijn geprijsd. We denken in 2017 voor Legal en Compliance veel te kunnen winnen, terwijl Finance steeds meer een beta-karakter krijgt. En met veel jongen mensen aan boord worden wij een aantrekkelijke partij gevonden. We hebben onlangs ook een grote opdracht bij ING binnengehaald en er komen veranderingen in de pensioenwetgeving aan", aldus Winter.DPA mikt op een autonome omzetgroei van 5 tot 10 procent per jaar op jaarbasis, maar Winter vindt het na het eerste kwartaal, doorgaans niet het sterkste kwartaal van het jaar, nog erg lastig te voorspellen of een percentage binnen die range haalbaar is.DPA stelde donderdag de Wet DBA ook in het tweede kwartaal van 2017 naar verwachting een negatief effect op de omzet van de onderneming heeft, waarna dit eenmalige effect in het tweede helft van het jaar zal minimaliseren.Het effect van de omzetdaling probeert DPA op te vangen met autonome groei. Dit gaat gepaard met extra investeringen in eigen professionals in loondienst, young professional programs en start-ups en scale-ups.Winter gaf donderdag aan dat in het eerste kwartaal circa 700.000 euro extra is geinvesteerd. "Of dat het niveau van de komende kwartalen is kan ik nu moeilijk aangeven, maar op het moment dat er zich kansen voordoen, zullen wij niet aarzelen met investeringen te schakelen", aldus Winter.Het aandeel DPA Group noteerde donderdag op een nagenoeg vlak Damrak 3,7 procent lager op 1,69 euro.Update: om commentaar van CEO toe te voegen.