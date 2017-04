Beursblik: Bryan Garnier verhoogt koersdoel ASML

Donderdag 20 april 2017 09:47 Koersdoel naar 108,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) Bryan Garnier heeft donderdag het koersdoel voor ASML verhoogd van 105,00 naar 108,00 euro en handhaafde daarbij het advies op Neutraal.Analist Dorian Terral reageerde met deze koersdoelverhoging op de kwartaalupdate van de Veldhovense toeleverancier van de halfgeleider industrie. ASML ging 2017 volgens de marktvorser goed van start. Daarbij gaf de toeleverancier volgens Terral een beter dan voorziene outlook voor het lopende tweede kwartaal af. Ook tijdens de toelichting liet ASML zich volgens de analist positief uit.Terral ziet geen wolkje aan de lucht voor ASML, maar meent ook dat de huidige waardering van ASML dat heeft ingeprijsd. Een koopaanbeveling is volgens de analist dan ook een stap te ver en de marktvorser verkiest een plek aan de zijlijn.Op een licht positief gestemd Damrak steeg het aandeel ASML donderdag 0,2 procent naar 119,85 euro.