Update: Aandeelhouder ASMI voert druk op rondom verkoop belang ASM PT

Donderdag 20 april 2017 09:48 Eminence denkt dat ASMI sterker wordt met verkoop.(ABM FN-Dow Jones) Eminence Capital is van mening dat ASMI sterker wordt als het belang in ASM Pacific Technology wordt verkocht. Dit maakte de vermogensbeheerder en aandeelhouder van de Nederlandse toeleverancier van de halfgeleider industrie donderdag bekend.Eminence heeft een verzoek ingediend om de risico's en voordelen van de volledige verkoop van ASMI's belang in ASM Pacific Technology op de agenda te zetten van de algemene vergadering die op 22 mei plaatsvindt.De vermogensbeheerder lichtte donderdag toe waarom. "We zijn ervan overtuigd dat ASMI sterker en waardevoller zou zijn zonder ASM PT, en we zijn niet de enige die dit geloven. Veel van onze mede-aandeelhouders hebben vele jaren voor deze desinvestering gepleit en het management heeft nooit een redelijke verdediging verschaft waarom dit financiële belang moet worden behouden", zei CEO Ricky Sandler van Eminence donderdag.Volgens Sandler is ASMI aanzienlijk ondergewaardeerd door de complexe holding structuur, ondanks een gunstige concurrentiepositie en de vooruitzichten. Eminence berekende dat indien het belang in ASM PT geheel of grotendeels verkocht wordt, aandeelhouders een opwaarts potentieel van 40 procent kunnen verwachten. De precieze hoogte is volgens de Amerikaanse investeerder wel afhankelijk van belastingen en hoe groot de korting is die moet worden verstrekt als het belang in Pacific Technology in zijn geheel wordt verkocht. Bij de verkoop van een groot belang wordt vaak een korting bedongen door de kopende partij, afhankelijk van de grootte en de marktliquiditeit.Indien het belang in ASM PT wordt verminderd tot onder de 30 procent, dan zou ASMI bovendien strategische interesse kunnen uitlokken, hetgeen ook positief is voor het opwaarts potentieel. Hierbij merkt de vermogensbeheerder op dat een beschermingsconstructie nog steeds van kracht is tegen een vijandige overname. Ook zouden beleggers in ASMI niet langer blootstaan aan het "aanzienlijke" koersrisico van ASM PT wanneer het belang wordt afgebouwd.Sandler is van plan om in de komende weken contact op te nemen met andere aandeelhouders en wil zijn volledige analyse presenteren op de aanstaande jaarvergadering van ASMI.Eminence Capital bezit 9,6 procent van het stemrecht in ASMI en is daarmee naar eigen zeggen de op één na grootste belegger in het fonds. Het belang is ongeveer 300 miljoen dollar waard. De vermogensbeheerder, die wereldwijd 6,5 miljard dollar beheert, is ongeveer 3,5 jaar aandeelhouder van ASMI.Ultimo december 2016 had ASMI een belang van 39,19 procent in ASM Pacific Technology. Het belang is volgens Eminence goed voor circa 2,2 miljard dollar en representeert ongeveer 70 procent van de marktkapitalisatie van ASMI.Het aandeel ASMI noteerde donderdag 1,4 procent hoger op 50,85 euro op een groen Damrak.Update: om extra informatie toe te voegen.