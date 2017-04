Zwarte cijfers nabij voor HEMA

Donderdag 20 april 2017 10:45

AMSTERDAM (ANP) - Winkelbedrijf HEMA ligt goed op koers om ,,in de nabije toekomst" weer zwarte cijfers te schrijven. Dat zei topman Tjeerd Jegen in een toelichting op de cijfers over 2016. Daarmee lijkt het lek langzaamaan boven voor het bedrijf dat de laatste jaren verlies op verlies stapelde.

2016 werd nog wel afgesloten met een tekort van 26,2 miljoen euro. Dat was wel fors minder dan het verlies van 72,5 miljoen euro een jaar eerder. Vooral het sterke slot van 2016 en de bemoedigende start van het nieuwe jaar zorgden voor tevredenheid bij de topman. Het laatste kwartaal van 2016 steeg de omzet van HEMA met 9,2 procent op jaarbasis. Onder de streep resteerde een ,,marginaal" verlies van 300.000 euro.

Het winkelbedrijf profiteert naar eigen zeggen van de vernieuwing van het assortiment, hogere onlineverkopen en internationale groei. Dat resulteerde afgelopen jaar in een recordomzet van bijna 1,2 miljard euro, 4,7 procent meer dan een jaar eerder. In alle landen waar HEMA actief is, viel de omzet van de winkelketen hoger uit. Het eerste kwartaal van 2017 was het negende kwartaal op rij waarin de vergelijkbare winkelomzet steeg.

Kleding

Vooral op het gebied van huishoudelijke producten en persoonlijke verzorging deed HEMA goede zaken. Hier steeg de omzet afgelopen jaar met 8,9 procent. Daarnaast timmerde HEMA stevig aan de weg op het gebied van kleding.

Of HEMA 2017 al zal afsluiten met winst, durfde Jegen nog niet hardop te zeggen. HEMA is volgens hem op dat punt zeer afhankelijk van de tweede jaarhelft. Die is door de drukte na de schoolvakantie en de feestdagenperiode aan het einde van het jaar traditiegetrouw het meest bepalend.

Om de goede lijn door te trekken, zal HEMA dit jaar verder investeren. Volgens Jegen bijna twee keer meer dan afgelopen jaar. Exacte bedragen wilde hij niet noemen. Het winkelbedrijf wil dit jaar buiten Nederland en België in totaal nog eens 25 winkels openen. Het richt zich daarbij onder meer op een aantal grotere steden in Duitsland.