Beursblik: UBS verhoogt koersdoel Heineken

Donderdag 20 april 2017 10:54 Koersdoel naar 90,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft donderdag het koersdoel voor Heineken verhoogd van 85,00 naar 90,00 euro met een ongewijzigd koopadvies.De verhoging volgt op resultaten over het eerste kwartaal, volgens de Zwitserse zakenbank waarschijnlijk het zwakste kwartaal van het jaar gelet op de moeilijke vergelijkingsbasis. De marktvorsers verwachten dat verbetering in het tweede kwartaal zal optreden.UBS voorziet voor de eerste zes maanden een autonome omzetgroei van 4,6 procent, gesteund door onder meer een volumestijging van 2,2 procent in het tweede kwartaal.Op een vlak Damrak noteerde het aandeel Heineken 0,9 procent hoger op 82,22 euro.