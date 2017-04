T-Mobile mag doorgaan met datavrije muziek

Donderdag 20 april 2017 15:37

ROTTERDAM (ANP) - T-Mobile mag van de rechter doorgaan met zijn dienst 'Datavrije Muziek'. Toezichthouder ACM dwong het telecombedrijf eerder nog te stoppen met de service, omdat die in strijd zou zijn met de regels. De rechter in Rotterdam oordeelde donderdag echter dat die regels niet geldig zijn.

Met de dienst kunnen consumenten onbeperkt muziek streamen buiten hun bundel. Volgens de ACM was dat verboden en de concurrentiewaakhond legde een dwangsom op. T-Mobile moest als het niet stopte 50.000 euro per dag betalen tot maximaal een half miljoen euro.

Volgens de rechter mag de praktijk inderdaad niet volgens de Nederlandse wet, maar dit verbod geldt niet omdat Nederland helemaal niet bevoegd is om daarover iets te regelen. Dat is tegenwoordig aan Brussel en in de Europese verordening hierover is het gratis aanbieden van streaming niet zonder meer verboden.