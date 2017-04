Brill tevreden over autonome groei

Donderdag 20 april 2017 18:25 Uitgever meldt 'gunstige' omzetontwikkeling in eerste kwartaal.(ABM FN-Dow Jones) Brill heeft in het eerste kwartaal de omzet gunstig zien ontwikkelen, met bevredigende autonome groei, afgezien van de overname Schöningh & Fink, die een moeilijke start kende. Dit maakte de wetenschappelijke uitgever donderdag nabeurs bekend.De omzet van Brill profiteerde van een kleine verschuiving in de publicatie-agenda maar zag ook gezonde groei in zijn digitale en op abonnementen gebaseerde formats, vooral in eBooks en naslagwerken.De integratie van Schöningh & Fink verloopt goed en er zijn programmatische synergieën vastgesteld, bovenop de operationele synergieën die het bedrijf begint te verwezenlijken.Eerder deze maand zei topman Herman Pabbruwe dat deze overname een problematische start kende, omdat Duitse wetenschappelijk uitgevers in het Duits publiceren. Op de langere termijn zal het Engels de standaard worden.Brill verwacht de overname van Sense Publishers uit Dordrecht eind juni af te ronden.De uitgeverij houdt op 16 mei zijn jaarvergadering op het kantoor in Leiden.Door: ABM Financial News.