ASMI verhoogt omzetdoel tweede kwartaal

Donderdag 20 april 2017 18:30 Cijfers eerste kwartaal aan bovenkant doelstellingen.(ABM FN-Dow Jones) ASM International heeft in het eerste kwartaal van 2017 de eigen doelstellingen ruimschoots weten te halen en liet zich daarbij positiever uit over het tweede kwartaal. Dit bleek donderdag nabeurs uit de kwartaalcijfers die de toeleverancier van de halfgeleidersector bekend maakte.Volgens CEO Chuck Del Prado profiteerde ASMI van een toenemende bijdrage uit het 3D-NAND segment. Daarnaast was de vraag naar Intrepid ook sterk, zei de topman.In de eerste drie maanden behaalde ASMI een omzet van 144,5 miljoen euro, terwijl de orderinstroom hoger dan ooit was met 204,2 miljoen euro, aldus Del Prado.ASMI liet bij de jaarcijfers over 2016 weten voor het eerste kwartaal van 2017 een omzet te voorzien van 135 miljoen tot 145 miljoen euro. De orderinstroom zou volgens de toeleverancier uitkomen op "een gezonde" 170 miljoen tot 190 miljoen euro.Met een brutomarge van 43,5 procent bedroeg het operationeel resultaat 14,8 miljoen euro. De nettowinst bedroeg 35,9 miljoen euro en genormaliseerd was dit 41,6 miljoen euro.Bij de jaarcijfers over 2016 gaf ASMI ook al een omzetverwachting voor het tweede kwartaal af, van 160 miljoen tot 200 miljoen euro. Deze omzetverwachting stelde de toeleverancier donderdag opwaarts bij naar 180 miljoen tot 200 miljoen euro. Daarbij rekent ASMI op een orderinstroom van 190 miljoen tot 210 miljoen euro voor het lopende kwartaal.Volgens ASMI zal de markt voor single wafer ALD dit jaar een "duidelijk" verbetering laten zien ten opzichte van 2016. De vraag uit Logic en Foundry zal verder "gezond" blijven en in het 3D-NAND segment rekent ASMI op een "sterke stijging".Vanochtend riep vermogensbeheerder Eminence Capital, dat een stemrecht van 9,6 procent in ASMI bezit, opnieuw op om het belang in ASM Pacific Technology van de hand te doen of op zijn minst sterk te verkleinen."We zijn ervan overtuigd dat ASMI sterker en waardevoller zou zijn zonder ASM PT, en we zijn niet de enige die dit geloven. Veel van onze mede-aandeelhouders hebben vele jaren voor deze desinvestering gepleit en het management heeft nooit een redelijke verdediging verschaft waarom dit financiële belang moet worden behouden", zei CEO Ricky Sandler van Eminence donderdag.Een verkoop zou een opwaarts potentieel bieden van zo'n 40 procent, aldus de activistische aandeelhouder.Het aandeel ASM International sloot donderdag op een fractioneel hoger Damrak 2,0 procent in het groen op 51,88 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 20, 2017 12:30 ET (16:30 GMT)