Prijzen Nederlandse koopwoningen stijgen fors

Vrijdag 21 april 2017 08:29 Sterkste stijging sinds maart 2002.(ABM FN-Dow Jones) Nederlandse bestaande koopwoningen waren in maart duurder dan een jaar eerder. Dit bleek vrijdag uit cijfers van het CBS en Kadaster.In maart stegen de huizenprijzen met 7,3 procent, wat de grootste prijsstijging markeert sinds maart 2002. In februari stegen de huizenprijzen nog met 6,7 procent.Sinds juni 2013 laten de huizenprijzen een stijgende trend zien. Sindsdien noteren de huizenprijzen 16,4 procent hoger. Ten opzichte van de piek in huizenprijzen in augustus 2008 noteren de prijzen echter nog steeds 8,6 procent lager.Het Kadaster registreerde in maart 21.648 verkochte woningen. In het eerste kwartaal werden 55.911 woningen verkocht, een stijging van meer dan 30 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 21, 2017 02:29 ET (06:29 GMT)