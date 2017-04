FNG neemt Suitcase over

Vrijdag 21 april 2017 08:30 Geen financiele details genoemd.(ABM FN-Dow Jones) FNG is van plan de Antwerpse onlinespeler Suitcase over te nemen. Dit maakte het voormalige R&S Retail Group vrijdag voorbeurs bekend, zonder financiële details te noemen.FNG, dat al jarenlang focust op dames- en kinderkleding, wil met de overname zich meer gaan inzetten op het premium segment herenmode. "Door de overname van Suitcase wordt deze stap versneld", aldus het modehuis.Het aandeel FNG sloot donderdag fractioneel hoger op 28,95 euro.