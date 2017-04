Sony verrast met voorlopige cijfers

Vrijdag 21 april 2017 09:25

TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - Techreus Sony heeft vrijdag verrast met zijn voorlopige cijfers over het boekjaar dat liep tot 1 april. Het concern, dat eerder tot twee keer toe met een winstwaarschuwing naar buiten kwam, voorziet nu een winst die ruim twee keer hoger zal uitvallen dan de laatste raming die het afgaf.

Sony voorziet in het hele boekjaar nu een resultaat van omgerekend 622 miljoen euro. Het bedrijf profiteerde vooral van goede resultaten bij de gamedivisie. Verder wist de chiptak van het concern sneller te herstellen van de schade na een grote aardbeving in Japan. In de nasleep van de natuurramp lag de productie van chips nog enige tijd stil.

Sony komt op 28 april met definitieve cijfers. Het bedrijf handhaafde zijn omzetverwachting van omgerekend bijna 65 miljard euro.