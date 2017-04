Licht hogere opening beurs Amsterdam

Vrijdag 21 april 2017 09:26

AMSTERDAM (ANP) - De beurs in Amsterdam is vrijdag met een kleine winst geopend. Beleggers op Beursplein 5 kregen kwartaalcijfers voorgeschoteld van onder meer Philips Lighting, ASMI en Wessanen.

De AEX-index stond kort na opening 0,2 procent hoger op 512,67 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 750,34 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen stegen tot 0,2 procent. Parijs verloor echter 0,4 procent, mede door onrust na de aanslag van donderdagavond in de Franse hoofdstad.

Bij de kleinere fondsen op het Damrak was Wessanen een uitschieter met een plus van 8,3 procent. De cijfers van de verkoper van natuurlijke levensmiddelen waren beter dan verwacht. In de MidKap sprong verlichtingsbedrijf Philips Lighting ruim 3 procent omhoog, eveneens dankzij beter dan verwachte resultaten.