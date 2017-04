Jaarvergadering Groothandelsgebouwen akkoord met alle agendapunten

Zaterdag 22 april 2017 09:35 Vastgoedfonds herhaalt outlook 2017.(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Groothandelsgebouwen hebben tijdens de algemene jaarvergadering ingestemd met alle voorlegde besluiten, Dit maakte het Rotterdamse vastgoedfonds vrijdagavond bekend.Op de agenda stonden onder meer de jaarrekening 2016, het dividendvoorstel van 1,5 euro per aandeel en de benoemingen van commissarissen Vermeulen en Kwak.Kwak overschrijdt met deze herbenoeming de maximale zittingsperiode van 12 jaar. Met het oog op het overnameproces dat momenteel gaande is bij Groothandelsgebouwen, is het fonds van mening dat de expertise van Kwak van grote waarde is. "Bovendien is tijdens het overnameproces lastig om de samenstelling van de raad te wijzigen", voegde het fonds daaraan toe. Kwak wordt in tegenstelling tot Vermeulen voor slechts een jaar herbenoemd.Eerder deze maand liet Groothandelsgebouwen weten een overnamebod van 54,00 euro per aandeel te hebben ontvangen.Naast de uitkomst van de vergadering meldde Groothandelsgebouwen ook dat op basis van de ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2017 het fonds, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, de verwachting dat in 2017 de huuropbrengsten zullen groeien en de bezetting van het gebouw in 2017 verder zal stijgen, handhaaft.Groothandelsgebouwen sloot vrijdag fractioneel hoger op 52,60 euro.