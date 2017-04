Nieuwe voorzitter raad van commissarissen NSI

Maandag 24 april 2017 07:29 Luurt van der Ploeg neemt stokje over van Henk Breukink.(ABM FN-Dow Jones) NSI heeft in de persoon van Luurt van der Ploeg een nieuwe voorzitter van zijn raad van commissarissen. Dit maakte NSI maandag voorbeurs bekend.Op de aandeelhoudersvergadering van vrijdag 21 april werd de benoeming van Van der Ploeg door de aandeelhouders geaccordeerd.Van der ploeg is sinds april 2014 lid van de RvC en voorzitter van het zogeheten Audit Committee. Die laatste functie legt hij nu neer. NSI gaat op zoek naar een nieuwe commissaris.Van der Ploeg lost Henk Breukink af als voorzitter.Het aandeel NSI sloot vrijdag op een groen Damrak 2,4 procent hoger op 3,95 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 24, 2017 01:29 ET (05:29 GMT)