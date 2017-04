Beursblik: JPMorgan Cazenove verhoogt koersdoel Unilever

Maandag 24 april 2017 10:20 Koersdoel naar 48,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Cazenove heeft maandag het koersdoel voor Unilever verhoogd van 44,00 naar 48,00 euro met een ongewijzigd Neutraal advies.In navolging van de kwartaalcijfers en het strategische plan van Unilever, stelden analisten de ramingen voor de verwachte onderliggende winst per aandeel opwaarts bij. Volgens marktvorsers lijkt Unilever te profiteren van ontwikkelingen in Azië, terwijl de ontwikkelde markten onder druk blijven staan.Volgens de analisten wekte de start van het jaar het vertrouwen dat Unilever een gezonde omzetontwikkeling laat zien.JPMorgan Cazenove handhaafde het Neutraal advies op Unilever, vanwege het opwaartse potentieel van sectorgenoot Nestlé.Op een groen Damrak koerste het aandeel Unilever maandagochtend 1,6 procent hoger op 48,47 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 24, 2017 04:20 ET (08:20 GMT)