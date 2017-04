Bonden: Jumbo zet klok ruim een eeuw terug

Maandag 24 april 2017 10:14

AMSTERDAM (ANP) - Jumbo zet de klok in een klap meer dan een eeuw terug door de vakbonden buitenspel te zetten bij het vaststellen van arbeidsvoorwaarden. Dat zei bestuurder Pien Zijlstra van CNV Vakmensen in een reactie op het besluit van de supermarktketen om geen nieuwe cao meer na te streven.

Jumbo maakte maandag bekend dat het met de eigen ondernemingsraad afspraken wil maken over onder meer de salarissen. FNV Handel sprak van een ,,dictaat'' van topman Frits van Eerd. ,,Hij duldt geen tegenspraak, niet van zijn werknemers en al zeker niet van de bonden'', aldus bestuurder Debbie van Leiden.

De grootgrutter is naar eigen zeggen teleurgesteld in de opstelling van de vakbonden. Zij willen voor de circa 3000 medewerkers in de distributiecentra onder meer 2,5 procent loonsverhoging en toezeggingen over vaste banen. Om die eisen kracht bij te zetten, wordt in de distributiecentra al enige tijd gestaakt.

Loonsverhoging

In de nieuwe regeling houdt Jumbo vast aan de eerder aangekondigde loonsverhoging van 1,5 procent per 1 april. Ruimte voor eventuele verdere loonsverhoging, met terugwerkende kracht vanaf 1 april, hangt volgens Jumbo af van de afspraken die elders in de sector worden gemaakt.

Ook op andere vlakken zal Jumbo bekijken hoe zaken, zoals scholing of de verhouding tussen vaste en flexibele krachten kunnen worden verbeterd. De nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling Jumbo Logistiek moet in het najaar van 2017 gereed zijn.

Acties

Volgens Jumbo distantieert het overgrote deel van de medewerkers zich van de handelwijze van de vakbonden. ,,Nog voordat de onderhandelingen goed en wel waren gestart, zijn FNV en CNV van tafel weggelopen om vervolgens niet meer terug te keren", aldus topman Van Eerd.

De acties in de distributiecentra gaan volgens de bonden gewoon door. ,,De werknemers willen een goede cao met daarin afspraken over het terugdringen van werkdruk door tijdelijke krachten vaste banen te geven. Dat is waar we voor strijden, en die strijd zetten we voort'', zei Van Leiden.