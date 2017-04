'Kledingketens nog altijd vaag over herkomst'

Maandag 24 april 2017 10:13

AMSTERDAM (ANP) - Het merendeel van 's werelds grootste kledingketens is nog altijd niet transparant als het gaat over hoe de kleding wordt gemaakt. Dat blijkt uit de jaarlijkse index van de internationale organisatie Fashion Revolution onder de honderd grootste kledingproducenten.

Fashion Revolution zou graag zien dat kledingproducenten meer open zijn over het productieproces zowel op het gebied van arbeidsomstandigheden als op de impact op het milieu. Zelfs voor de best-scorende merken in de index 2017 valt volgens de onderzoekers nog genoeg te winnen.

Bedrijven als Adidas, Puma, Reebok, H&M en Marks & Spencer komen als beste uit de test, maar blijven onder meer in gebreke als het gaat om bijvoorbeeld de herkomst van de grondstoffen. Ook overproductie is een probleem, vooral vanwege de milieubelasting. Fashion Revolution noemt het wel positief dat 32 bedrijven nu inzicht geven in de fabrieken waar zij gebruik van maken. Een jaar eerder waren maar vijf producenten daar open over.