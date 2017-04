Beursblik: Deutsche Bank verhoogt koersdoel ASMI

Maandag 24 april 2017 10:29 Koersdoel naar 65,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft maandag het koersdoel voor ASM International verhoogd van 63,00 naar 65,00 euro met een ongewijzigde koopaanbeveling.De resultaten en vooruitzichten die ASMI recent over het eerste kwartaal publiceerde, waren sterk, aldus de analisten van de Duitse bank, die rekenen op een "respectabele" omzetgroei van 18 procent in 2017. Wel noemden de marktvorsers het "teleurstellend" dat het marktaandeel in ALD daalde van 60 procent in 2015 naar 55 procent in 2016. Maar zelfs met de ambities van de Amerikaanse spelers in deze markt rekent Deutsche Bank er op dat ASMI een marktaandeel van meer dan 50 procent zal weten te behouden in 2019.Ten aanzien van de kritiek van grootaandeelhouder Eminence Capital dat ASMI het belang in ASM Pacific Technology te gelde te maken, wezen de analisten er op dat de reactie van de Nederlandse toeleverancier van de halfgeleider sector op de jaarvergadering van 22 mei "interessant" wordt.Hoewel deze vergadering een potentiele aanjager voor de koers wordt, houdt Deutsche Bank geen rekening met een eventuele verlaging van het belang in ASM PT. Het management van ASMI zal volgens de analisten vermoedelijk tegen een eventuele verkoop zijn. Mocht de top van de toeleverancier evenwel toch besluiten tot een eventuele gedeeltelijke verkoop, dan kan dit een stevig speciaal dividend opleveren.Deutsche Bank verlaagde vrijdag overigens het advies voor ASM PT van Kopen naar Houden, aangezien er nog slechts beperkt opwaarts potentieel in het aandeel zit.Op een groen Damrak noteerde ASM International 2,1 procent hoger op 54,61 euro.